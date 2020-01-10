Трое пассажиров ограбили таксиста-мигранта на Софийской

Трое пассажиров ограбили таксиста-мигранта на Софийской
Неизвестный угрожали таксисту. Фото: pixabay

Правоохранители Фрунзенского района Петербурга задержали троих мужчин, их подозревают в нападении на таксиста. У него отобрали телефон, кошелек и деньги.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне ночью, 9 января, в полицию поступило сообщение, что возле дома №62/2 по Софийской улице произошло разбойное нападение на таксиста.

Сотрудники полиции установили, что трое неизвестных пассажиров воспользовались услугой такси. ВО время поездки в автомобиле «Хендай Солярис», они брызнули в лицо водителя-гражданина одного из государств Центральной Азии содержимое газового балончика, после забрали из бардачка 15 тысяч рублей, мобильны телефон, две банковские карты и документы. Затем они скрылись с места происшествия.

Вечером того же дня правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения. Ими оказались граждане одного из закавказских государств.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверо в Петербурге высадили таксиста среди ночи из машины, оставив без связи и денег.

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