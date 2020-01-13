После ДТП затрудненно движение на перекрестке Авиаконструкторов и Долгоозерной

После ДТП затрудненно движение на перекрестке Авиаконструкторов и Долгоозерной
Фото: vk.com/spb_today

Автомобилистам советуют объезжать участок дороги.

Все случилось сегодня днем, 13 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и Долгоозерной улицы – там столкнулись «Фольксваген» и «Кио Рио». В результате никто не пострадал, а вот автомобили выглядят помято. На место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Водители пишут, что на участке дороги затрудненно движение и возможно образование пробки, так что с целью экономии времени лучше выбрать другой маршрут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемых в нападении на таксиста на Ветеранов задержали. 5 января мужчины применили физическую силу к таксисту у дома 171 по проспекту Ветеранов. После чего открыто похитили его автомобиль Kia Rio стоимостью 700 тыс. рублей.

дтп пробка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кинокритики выбрали лучшие фильмы 2019 года
После ДТП затрудненно движение на перекрестке Авиаконструкторов и Долгоозерной
В СК назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР
iPhone 5G появятся в продаже уже в 2020 году
Козловский забанил подписчицу из-за мема
Туберкулезная больница заплатит 750 тысяч инвалиду за некачественную помощь
Заворотнюк выписали из больницы
На Боровой женщина начала рожать в гостях. Ребенок умер