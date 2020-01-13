После ДТП затрудненно движение на перекрестке Авиаконструкторов и Долгоозерной

Автомобилистам советуют объезжать участок дороги.

Все случилось сегодня днем, 13 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и Долгоозерной улицы – там столкнулись «Фольксваген» и «Кио Рио». В результате никто не пострадал, а вот автомобили выглядят помято. На место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Водители пишут, что на участке дороги затрудненно движение и возможно образование пробки, так что с целью экономии времени лучше выбрать другой маршрут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемых в нападении на таксиста на Ветеранов задержали. 5 января мужчины применили физическую силу к таксисту у дома 171 по проспекту Ветеранов. После чего открыто похитили его автомобиль Kia Rio стоимостью 700 тыс. рублей.