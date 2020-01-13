Суд в Петербурге не стал арестовывать подростка, обвиняемого в убийстве отчима

Василеостровский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении подростка, обвиняемого в убийстве сожителя матери. Следствие настаивало на заключение под стражу.

Заседание проходило в открытом режиме. Сторона обвиняемого просила суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия. Защита ссылалась на то, что подросток не имел умысла убить отчима и пытался оказать тому помощь. Школьник попросил соседей вызвать скорую и зажимал рану пострадавшего.

Суд встал на сторону обвиняемого. В ходатайстве следствию отказано, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подростку избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Он не может выходить за пределы дома с 19:00 до 7:00 и покидать Василеостровский район.

Напомним, убийство произошло в ночь на 11 января на лестничной клетке одного из домов Василеостровского района. По версии следствия, между пьяным подростком и отчимом возникла ссора. В ходе конфликта школьник ударил мужчину ножом в область верхней трети передней поверхности левого плеча. От полученной травмы отчим скончался.

Ранее мать подростка рассказала об отношениях сына с отчимом.