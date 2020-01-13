Петербургское УФАС уличила две компании в картельном сговоре

В Санкт-Петербурге УФАС возбудило дело о создании картеля на рынке социального питания. Информация о возможном сговоре поступила от сотрудников Росфинмониторинга по СЗФО и прокуратуры.

Была проведена проверка, в результате которой две компании ТД «Ленинградский» и ООО «Северный Торговый Путь» были уличены в сговоре.

Сотрудники ведомства провели мониторинг деятельности организаций 2017-2018 годы, когда две компании участвовали в девяти закупках по поставкам продовольствия в школах и больницах. Общая сумма закупок составляла более 70 млн рублей.

«Один из признаков сговора – это снижение начальной максимальной цены контракта, которое на этих торгах не превышало 5%», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На заседании антимонопольного органа будут рассматривать материалы данного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями.