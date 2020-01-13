Производитель игрушек в Петербурге стал фигурантом 18 уголовных дел

Производитель игрушек в Петербурге стал фигурантом 18 уголовных дел
Компания-должник занимается производством игрушек. Фото: unsplash.com

В Петербурге в отношении генерального директора ООО «ПКФ «Альма» возбуждено 18 уголовных дел. Компания задолжала работникам 1,5 млн рублей и уклонилась от исполнения решения суда.

Уголовные дела возбуждены дознавателем Левобережного отдела судебных приставов Невского района УФССП России по Петербургу. Ранее суд обязал ООО «ПКФ «Альма» выплатить пяти бывшим работниками долги по зарплате. Однако деньги так и не были перечислены.

«Компания-должник занимается производством игрушек, но на выплаты задолженности по заработной плате средств не находила и уклонялась от исполнения решения суда», — сообщает пресс-служба УФССП России по Петербургу.

Дознаватели установили, что гендиректор знал о необходимости исполнить судебные приказы. Но, получив на руке постановление об аресте автомобиля Рено Кангу, попытался помешать этому. По предварительным данным, он предоставил приставам недействительный договор аренды машины и заявил, что у ООО «ПКФ «Альма» данного авто нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы Петербурга арестовали имущество должников по электроэнергии.

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