Фура улетела в кювет на трассе «Кола»

Днем 13 января на трассе «Кола» в Ленобласти произошло ДТП с участием фуры.

По словам очевидцев, ДТП произошло после поворота на поселок Назия. Водитель фуры не справился с управлением и оказался в кювете.

«На трассе Кола, после поворота на Назию, Фура съехала в кювет. Второго участника ДТП нет. Небольшой затор (пытаются вытащить). Водитель жив», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

В районе ДТП образовалась небольшая пробка. По информации очевидцев, фуру уже вытащили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга утром, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. ДТП произошло на перекрестке улицы Танкистов и проспекта Ленина.