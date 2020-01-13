Фура улетела в кювет на трассе «Кола»

Фура улетела в кювет на трассе «Кола»
ДТП на трассе "Кола". Фото: vk.com/spb_today

Днем 13 января на трассе «Кола» в Ленобласти произошло ДТП с участием фуры.

По словам очевидцев, ДТП произошло после поворота на поселок Назия. Водитель фуры не справился с управлением и оказался в кювете.

«На трассе Кола, после поворота на Назию, Фура съехала в кювет. Второго участника ДТП нет. Небольшой затор (пытаются вытащить). Водитель жив», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

В районе ДТП образовалась небольшая пробка. По информации очевидцев, фуру уже вытащили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга утром, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. ДТП произошло на перекрестке улицы Танкистов и проспекта Ленина.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец избил пожилого сотрудника гипермаркета
В парке 300-летия набухли почки из-за аномальной погоды
В Петербурге задержан водитель, который уехал с заправки, не заплатив за топливо
В Петербурге в 2019 году волонтеры спасли почти 900 кошек и 40 собак
Консультанты на 13 млрд: как в Петербурге малый бизнес развивают
Ивлеева призналась, что поправилась в Петербурге
Отели распродают имущество
Полиция задержала мужчину, совершавшего нападения на автозаправочных станциях