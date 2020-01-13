В Петербурге задержан водитель, который уехал с заправки, не заплатив за топливо

В Петербурге задержан водитель, который уехал с заправки, не заплатив за топливо
Задержанный был передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. Фото: Pixabay

Во Фрунзенском районе задержали водителя, который ранее заправил автомобиль «ВАЗ 2115» топливом, а затем уехал с заправочной станции, не заплатив за бензин.

На заправочной станции, расположенной на Софийской улице, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибыв на объект сотрудники Росгвардии установили, что один из водителей заправил свой автомобиль «ВАЗ 2115» топливом на сумму 980 рублей, а затем уехал с заправки, не оплатив бензин.

Получив от работников АЗС приметы злоумышленника, а также информацию о его автомобиле, наряд вневедомственной охраны приступил к его розыску. Работая по «горячим» следам, сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемый автомобиль около дома №22-5 на улице Белы Куна и задержали водителя в салоне машины. Задержанный был передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина не заплатил за топливо на сумму почти в 2,5 тысяч рублей. Это стало причиной для преследования.

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