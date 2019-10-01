Погоня за похитителем бензина закончилась ДТП в поселке Новый Свет

Мужчина не заплатил за топливо на сумму почти в 2,5 тысяч рублей. Это стало причиной для преследования.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург». Мужчина на Kia, находясь на АЗС, решил похитить топливо. Он набрал его на 2 тысячи 400 рублей и попытался скрыться с места незамеченным. У него ничего не вышло – преступнику пришлось гнать от сотрудников правоохранительных органов на скорости 200 километров в час. Они преследовали его от Пушкинского района до поселка Новый Свет. В итоге водитель попал в ДТП – автомобиль вылетел с трассы и оказался в поле. К счастью, никто не пострадал.

На данный момент возбуждены уголовные дела по двум статьям: мужчину подозревают в похищении топлива и подделке номера машины.

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