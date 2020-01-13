Петербуржец избил пожилого сотрудника гипермаркета

В Выборгском районе задержан мужчина, который нанес телесные повреждения пожилому работнику гипермаркета.

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Выборгском шоссе сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли к объекту и установили, что между 70-летним работником магазина и посетителем произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой гражданин нанес персоналу телесные повреждения. Наряд вневедомственной охраны задержал правонарушителя на месте происшествия.

Пострадавший работник магазина был госпитализирован в больницу. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что избитый мужчина, оказавшийся в квартире жителя Выборга в тяжелом состоянии, скончался спустя несколько часов после того как ему предложил помощь неравнодушный прохожий.