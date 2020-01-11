В Выборге неизвестные до смерти избили мужчину

В Выборге неизвестные до смерти избили мужчину
Возможно, если бы мужчина изначально согласился на медицинскую помощь, он бы остался жив. Фото: Baltphoto

Избитый мужчина, оказавшийся в квартире жителя Выборга в тяжелом состоянии, скончался спустя несколько часов после того как ему предложил помощь неравнодушный прохожий.

В правоохранительные органы с заявлением о смерти обратился владелец квартиры в Выборге. Он объяснил, что вечером 10 января обнаружил возле подъезда истекающего кровью мужчину с многочисленными синяками и переломами. Пострадавший рассказал, что стал жертвой нападения.

Тогда прохожий предложил ему пройти в квартиру и вызвать медиков. Предложение зайти неизвестный принял, однако от приезда скорой отказался и прилег отдохнуть. Тем не менее, врачам пришлось приехать — спустя полтора часа мужчине стало значительно хуже, и медикам осталось лишь констатировать смерть. Личность погибшего, как и обстоятельства случившегося, устанавливаются.

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