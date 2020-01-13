За год «однушки» в Петербурге подорожали на 10 процентов

Северная столица не стала рекордсменом по росту стоимости однокомнатных квартир за прошедший год. Больше всего подорожали однушки в Сочи, аж на 25% со средней стоимостью квартиры в 3,5 млн рублей. Интересно, что на втором месте по росту цены стал Иркутск с ростом в 23,4% и стоимостью однокомнатной квартиры в 2,28 млн рублей. Есть города, где новое жилье подешевело – больше всего в Нижнем Тагиле: на 8,8% до 1 млн 650 тысяч рублей за квартиру.

Несмотря на такую разницу в динамике цен, в среднем по России однокомнатные квартиры все же выросли в цене. Средняя цена однокомнатной квартиры составляет 2,6 млн рублей, тогда как в декабре 2018 года средняя цена такого объекта была немногим менее двух миллионов рублей. При этом еще больше выросла и стоимость квадратного метра в однушке – на 30,7% до 67996 рублей (в конце 2018 года было 52014 рублей).

Как уже сказано выше лидерами роста стали Сочи и Иркустк, а вот Москва заняла всего лишь десятое место с подорожанием за год на 13,3% со средней ценой однокомнатной квартиры в новостройке в 7,38 млн рублей! В конце 2019 года новая однушка в Москве стоила 6,52 млн рублей.

Такие данные приводит портал «Домофонд.ру», который изучил цены в 77 крупных городах страны. Примечательно, что в 10 городах России цены на новые однокомнатные квартиры снизились. Это случилось в Нижнем Тагиле, Архангельске, Нижневартовске, Уфе, Петрозаводске, Грозном и других.