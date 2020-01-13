В Госдуме оценили слова главы МИД Австрии относительно «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал позицию Австрии по отношению к «Северному потоку-2».

«Я бы назвал эту позицию позицией здравого смысла», — отметил он, сообщает RT.

Он также добавил, что странам Европы нужен газ, и только Россия может предложить им необходимые объёмы газа по приемлемым ценам. По его словам, США хотят доминировать и в политике, и в экономике.

Накануне глава МИД Австрии Александер Шалленберг подверг критике санкции США против «Северного потока — 2». Он отметил, что США не скрывают, что критика в адрес строительства трубопровода основывается на экономических соображениях.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2».

Справка:

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.