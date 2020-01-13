Меркель призвала достроить «Северный поток-2», несмотря на санкции США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости достроить газопровод «Северный поток — 2».

Она отметила, что Германия продолжит поддерживать этого проекта, несмотря на санкции США.

«Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции», — заявила она, сообщает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что достроить газопровод возможно к концу 2020 года.

Справка:

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.