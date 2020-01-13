Мужчина, унизивший участкового в «Магните», оштрафован на 50 тысяч

Мужчина, унизивший участкового в &#171;Магните&#187;, оштрафован на 50 тысяч
Петербуржца осудили за оскорбление полицейского. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Шамиля Алиева. Будучи пьяным, он оскорбил и избил полицейского в магазине «Магнит».

Свою вину Алиев признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что вечером 4 сентября Алиев пришел в магазин «Магнит». В ответ на требования полицейского прекратить нарушать общественный порядок, он оскорбил его нецензурной бранью и послал на «мужской половой орган». В этот момент в магазине находились двое посторонних.

Своим поведением Алиев, как считает суд, подорвал авторитет полицейского и унизил его часть и достоинства.

После словесного конфликта Алиев схватил участкового за форменное обмундирование, пнул его по левой ноге и ударил кулаком по лицу. Повреждения медики расценили как не причинившие вред здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга обвиняют в попытке натравить собаку на участкового.

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