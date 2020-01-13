Нетрезвый петербуржец с пистолетом распугал посетителей торгового центра на проспекте Большевиков

В Невском районе задержан нетрезвый мужчина, который, находясь в торговом центре, размахивал пневматическим пистолетом. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр на проспекте Большевиков, где стал вести себя агрессивно, а затем из хулиганских побуждений достал пистолет. Окружающие, увидев вооруженного мужчину, сразу же сообщили об этом работнику комплекса, который нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту прибыл наряд вневедомственной охраны, сообщили в пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники Росгвардии задержали хулигана на месте происшествия.

Выезжала следственно-оперативная группа. У мужчины был изъят пневматический пистолет. Задержанный был передан сотрудникам полиции, в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что избитый мужчина, оказавшийся в квартире жителя Выборга в тяжелом состоянии, скончался спустя несколько часов после того как ему предложил помощь неравнодушный прохожий.