На улице Олеко Дундича Peugeot «впечатал» машину службы доставки в маршрутку

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 13 января во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и маршрутки.

По словам очевидцев, ДТП произошло на улице Олеко Дундича.

По словам очевидцев, Peugeot буквально «впечатал» курьерский Matiz в маршрутку.

«На Олеко Дундича, перед Купчинской Пежо впечатал Матиз доставки в маршрутку», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Другие подробности ДТП не сообщаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга утром, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. ДТП произошло на перекрестке улицы Танкистов и проспекта Ленина.