Капитан СКА Плотников дисквалифицирован на два матча за удар клюшкой

Капитан СКА Плотников дисквалифицирован на два матча за удар клюшкой
Сергей Плотников. Фото: ХК СКА

КХЛ дисквалифицировала капитана СКА Сергея Плотникова на два матча.

Во время матча с московским «Динамо» Плотников получил большой дисциплинарный штраф за удар Дмитрию Яшкину клюшкой между ног. Плотникову придется пропустить матчи с рижским «Динамо» и «Йокеритом».

СКА находится на третьем месте в Западной конференции, имея в своем активе 65 очков.

Напомним, 12 января СКА обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 2:1 (ОТ) в пользу армейцев с Невы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, СКА уступил «Спартаку» со счетом 1:3 в рамках регулярного чемпионата КХЛ 7 января. Единственную шайбу петербургской команде принес Андрей Кузьменко.

"Динамо" сергей плотников ска
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