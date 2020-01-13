Внук бывшего губернатора Ленобласти на Range Rover сбил лошадь в Петербурге

ДТП, которое закончилось гибелью лошади, произошло днем 13 января на Красносельском шоссе. Жеребец оставил вмятину на лобовом стекле Range Rover внука экс-губернатора Ленобласти.

За рулем Range Rover находился внук внука экс-губернатора Ленобласти.

Как сообщили свидетели произошедшего, Rand Rover сбил лошадь рядом с остановкой общественного транспорта. От удара животное отбросило на обочину. У машины повреждена передняя часть.

Неподалеку находится конный клуб «Баядера». Там «Фонтанке» рассказали, что владелец вёл коня по дороге на привязи. Жеребец вырвался и убежал, после чего его сбил автомобиль.

Машина зарегистрирована на лесозаготовительную компанию ООО «Интерсолар», которой руководит Вадим Сердюков, сын бывшего губернатора Ленобласти. Пару штрафов за различные нарушения правил дорожного движения на этом автомобиле получал двадцатилетний внук бывшего чиновника, Сердюков Валерий. По словам водителя иномарки Валерия, машина двигалась по дороге с разрешенной скоростью, затем сбавила до минимума, но лошадь буквально галопом «залетела в машину». Вадим Сердюков отметил, что конь сбежал с территории незаконной конюшни.

«Когда они приехали после ДТП, то сразу признали свою лошадь, потом передумали и сказали, что она принадлежит конюху. Конюх пас своих лошадей, полностью пьяный, не уследил, две выскочили на КАД, — рассказал Вадим Сердюков. В конном клубе отказались от комментариев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга утром, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. ДТП произошло на перекрестке улицы Танкистов и проспекта Ленина.