Киев ждет представителя следственной группы Ирана по крушению украинского самолета

Киев ждет прибытия представителя следственной группы Ирана. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«По словам Данилова, сейчас украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана», — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. На борту самолета находились 176 человек. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский самолет был сбит случайно. В заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана сообщили, что самолет был сбит из-за того, что пролетал рядом с важным военным объектом. В официальном заявлении говорится, что это произошло в «условиях повышенной боевой готовности». Повышенная боевая готовность была связана с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разведка США считает, что самолет «Международных украинских авиалиний» Boeing 737, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.