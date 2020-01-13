Беглов намерен полностью ликвидировать проблему обманутых дольщиков в 2020 году

"298 лет назад Петр I создал прокуратуру. Тогда же был издан Указ всемерно «уничтожать и ослаблять зло». Сегодня вы продолжаете дело многих поколений российских прокуроров", – сказал губернатор. Фото: www.gov.spb.ru

"298 лет назад Петр I создал прокуратуру. Тогда же был издан Указ всемерно «уничтожать и ослаблять зло». Сегодня вы продолжаете дело многих поколений российских прокуроров", – сказал губернатор. Фото: www.gov.spb.ru

О планах по решению проблемы обманутых дольщиков губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал на торжественном мероприятии, посвящённом 298-летию прокуратуры.

Отмечается, что власти города будут активно сотрудничать с органами прокуратуры в этом вопросе. В своей речи градоначальник подчеркнул, что 70% случаев уже решены, а в текущем году необходимо разобраться с оставшимися 30% сложных ситуаций с обманутыми участниками долевого строительства.

К губернатору также присоединился спикер Законодательного собрания Петербурга, Вячеслав Макаров. Он выступил за ужесточение законодательства, в том числе, в этой сфере. Кроме того, Беглов заявил, что приоритетной задачей для работы прокуратуры является контроль за эффективных расходованием финансов, выделяемых на реализацию нацпроектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор пообещал ликвидировать дисбаланс между социальной и жилой застройкой в Шушарах в течение пяти лет.