В Иране рассказали о причинах пуска ракеты по украинскому самолету

Ошибочный пуск ракеты по украинскому Boeing произошел из-за недостатка координации с новым расчетом сил ПВО, установленным возле международного аэропорта Тегерана. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки, сообщает РИА Новости.

Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. На борту самолета находились 176 человек. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский самолет был сбит случайно. В заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана сообщили, что самолет был сбит из-за того, что пролетал рядом с важным военным объектом. В официальном заявлении говорится, что это произошло в «условиях повышенной боевой готовности». Повышенная боевая готовность была связана с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

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