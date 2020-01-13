«Аэрофлоту» посоветовали не летать в Тегеран по ночам

Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно в светлое время суток, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

«Аэрофлот» — единственная российская авиакомпания, выполняющая полеты в Тегеран.

Катастрофа Boeing «Международных авиалиний Украины» (МАУ) произошла 8 января. Сначала в Тегеране объяснили крушение технической неисправностью лайнера и только через три дня признали, что самолет был непреднамеренно сбит иранскими ПВО, которые готовились к американской атаке и приняли самолет за ракету.

Украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. На борту самолета находились 176 человек. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке многие авиакомпании приостановили полет над Ираном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.