Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, отказаться от привилегий правящей фамилии.

По словам Елизаветы II, после «конструктивной беседы» с членами семьи, она решила поддержать поступок внука. Королева Великобритании отметила, что уважает и понимает выбор принца Гарри и Меган, несмотря на то, что взгляды герцогов расходятся с пожеланиями самой Елизаветы II.

Меган Маркл и принц Гарри отказались от ежегодного обеспечения и будут сами обеспечивать себя. В то же время, они сохранят свои титулы и продолжат исполнять свой долг перед «королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что супруга герцога Сассекского, актриса Меган Маркл, заключила контракт с Disney. Теперь герцогиня будет заниматься дубляжом анимационных фильмов.