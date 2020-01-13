Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь

Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь
Королева подчеркнула, что супруги по-прежнему останутся ценной частью семьи. Фото: Wikiреdia

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, отказаться от привилегий правящей фамилии.

По словам Елизаветы II, после «конструктивной беседы» с членами семьи, она решила поддержать поступок внука. Королева Великобритании отметила, что уважает и понимает выбор принца Гарри и Меган, несмотря на то, что взгляды герцогов расходятся с пожеланиями самой Елизаветы II.

Меган Маркл и принц Гарри отказались от ежегодного обеспечения и будут сами обеспечивать себя. В то же время, они сохранят свои титулы и продолжат исполнять свой долг перед «королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что супруга герцога Сассекского, актриса Меган Маркл, заключила контракт с Disney. Теперь герцогиня будет заниматься дубляжом анимационных фильмов.

великобритания елизавета II меган маркл принц гарри
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Инна Чурикова стала жертвой ограбления в Мадриде
Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь
Борис Ротенберг проиграл иск к четырем скандинавским банкам
Бывший муж Кристины Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Водитель разозлился из-за неработающих светофоров и сам начал регулировать ...
Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
«Аэрофлоту» посоветовали не летать в Тегеран по ночам
Афонские старцы предрекают Шнурову скоропостижную смерть