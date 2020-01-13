Гузеева рассказала, кому достанется все её имущество

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, кого вписала в свое завещание. Бессменная сваха программы «Давай поженимся!» отдаст все свое имущество детям.

Шестидесятилетняя телеведущая призналась, что отписала все, что у неё есть, своим детям. При этом Гузеева рассказала, что часто слышит предостережения и запугивания. Звезда не раз сталкивалась с высказываниями, что дети «неблагодарные» и могут предать её, отправив «в дом престарелых» или, еще хуже, и вовсе оставив без содержания.

На такие выпады артистка реагирует спокойно. «Если так случится со мной, значит я своей жизнью заслужила», — считает телеведущая. При этом Гузеева отметила, что вне зависимости от развития событий не собирается менять своего решения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что королева Елизавета II одобрила выбор своего внука принца Гарри и его жены, актрисы Меган Маркл. Елизавета II поддержала их решение обрести финансовую независимость и отказаться от привилегий членов королевской семьи.