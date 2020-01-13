Ученые продлили жизнь червям в пять раз

На данный момент исследователи пытаются понять, как можно использовать прорывную технологию по отношению к людям.

Ученые часто используют червей в качестве подопытного материала, поскольку генетически они во многом схожи с человеком. Выяснилось, что редакция генома может увеличить продолжительность жизни червей в 5 раз или на 500%. Однако удастся ли применить полученные знания к человеческому организму, неизвестно.

В обычном состоянии черви живут около трех недель, а вот эксперименты с генами человека, средняя продолжительность жизни которого — несколько десятков лет, — могут привести к опасным последствиям. Тем не менее, клинические испытания проводятся: в частности, разработано лекарство от диабета 2-го типа, которое способствует замедлению возрастных изменений, провоцирующих онкологию, болезнь Альцгеймера и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исследователи разгадали, почему оперение колибри — разноцветное.