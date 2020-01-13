НТВ в рейтинге впервые оставил позади «Первый канал»

В течение восьми праздничных дней телеканал НТВ обошел по рейтинговым показателям главный российский «Первый канал».

Такие показатели демонстрирует компания Mediasсope. В новогодние праздники, с 1 по 8 января 2020 года, жители России чаще всего смотрели «Россию 1», суточная доля зрителей телеканала составила 11,9%. На втором месте со значительным отставанием расположился НТВ, чей результат — 9,3%. Сразу за ним — «Первый канал», с минимальной разницей (8,7% аудитории).

Кроме того, в десятку наиболее популярных среди россиян в первые дни нового года телеканалов вошли РЕН ТВ, СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, а также «Пятый канал» и детский телеканал «Карусель».

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