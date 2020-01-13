Певица Пелагея поделилась подробностями развода с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея поделилась подробностями развода с хоккеистом Телегиным
Фото: instagram.com/pelageya

Она призналась, что для нее инцидент – «нерадостная история».

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем певица Пелагея рассказала в беседе с телеканалом «Муз-ТВ». Она призналась, что не очень рада разводу, но они с бывший мужем решают все вопросы без ссор. Артистка заявила – она хочет сохранить хорошие отношения с хоккеистом ЦСКА ради дочери.

Напоминаем, что Телегин и Пелагея состояли в браке всего четыре года. У них родилась дочь Таисия. Ни певица, ни хоккеист не рассказывают, что стало причиной расставания. Артистку вовсю поддерживают коллеги и знакомые – так, добрые слова сказал телеведущий Дмитрий Нагиев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Телегин прокомментировал развод с Пелагеей. «Я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе», — написал он в Instagram.

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