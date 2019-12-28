Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Пелагея опубликовала семейное фото. Фото: instagram.com/pelageya

Нападающий ЦСКА Иван Телегин прокомментировал развод с певицей Пелагеей.

«Я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе», — написал он в Instagram.

По его словам, в их расставании с Пелагеей «нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий».

Пара была вместе около трех лет. В браке у певицы и хоккеиста родилась дочь.

СМИ сообщали, что Телегина видели с любовницей. Насколько достоверна эта информация – неизвестно. Пелагея, комментируя развод, выразила надежду, что Телегин останется хорошим отцом и продолжит общаться с дочерью. О причинах развода она не рассказывала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея интригует поклонников, отвечая на вопросы о беременности. Певица не любит рассказывать подробности личной жизни, но все-таки проговорилась.

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