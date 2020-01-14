Пять цистерн с топливом сошли с рельсов во Фрунзенском районе Петербурга

На железнодорожной станции Сортировочная-Московская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ночью, 14 января, произошло ЧП. Пять цистерн с дизельным топливом сошли с рельсов.

Информация о случившемся поступила в 0:10. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшей аварии.

Никто не пострадал. Об этом сообщили «Мойке78» в управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на парковке в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе у дома № 13 на улице Маршала Тухачевского утром, 9 января, произошло чрезвычайное происшествие. Иномарка загорелась на автомобильной парковке. Информации о пострадавших нет.