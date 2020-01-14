Знакомый дочери выстрелил в её отца на Школьной

В Пушкинском районе Петербурга пострадал мужчина 1971 года рождения. В него из травматического пистолета выстрелил знакомый его дочери.

В ночь на 14 января в полицию поступило сообщение от местного жителя. Со слов потерпевшего, знакомый его дочери выстрелил в него, а после попытался проникнуть к нему в квартиру на Школьной улице.

В результате выстрела мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и был госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых на улице Радищева. Ими оказались два гражданина 2002 и 1979 годов рождения. Мужчины доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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