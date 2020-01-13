Пьяный безработный устроил стрельбу на Большевиков

Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

34-летний безработный житель Кудрово находился в состоянии алкогольного опьянения, у него изъяли оружие, а также 10 гильз и 25 патронов.

Сообщение о стрельбе поступило в правоохранительные органы утром, 12 января, около 6:30. Очевидцы сообщили, что все происходит во дворе дома №9, корпус 2, по проспекту Большевиков. Об этом сообщила «Мойка78».

Разрешение на оружие было действительно у мужчины до февраля 2021 года.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Никто не пострадал.