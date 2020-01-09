У безработного угнали авто за 2,5 млн в Учебном переулке

У безработного угнали авто за 2,5 млн в Учебном переулке
Возбуждено уголовное дело.Фото:pixabay.com

В Санкт-Петербурге от дома №1 по Учебному переулку неизвестный угнал самосвал «КамАЗ». 28-летний владелец автомобиля заявил о произошедшем в полицию днем, 8 января.

Мужчина рассказал, что кража авто произошлав период с 13 часов 31 декабря до 13 часов 8 января. Пропажу транспортного средства он оценил в 2,5 млн. рублей.

На данный момент полиция Выборгского района разыскивают похитителя. Видеонаблюдения на парковке не было, автомобиль также не оборудован системами слежения. Об этом сообщили «Мойке78».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ресторане Московского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о пожаре в доме № 49к2 на Новоизмайловском проспекте поступило в службу спасения днем, 5 января.
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