Средняя зарплата в Петербурге составила почти 48 тысяч рублей

Средняя зарплата в Санкт-Петербурге в 2019 году составила 47 900 рублей, продемонстрировав годовой рост на 5,4%, выяснил аналитический центр Авито Работы, исследовав рынок труда массовых специальностей России по итогам 2019 года. Самыми высокооплачиваемыми в городе стали строители, специалисты в автомобильном бизнесе и работники сферы транспорта и логистики.

Размеры зарплат в разных сферах По итогам 2019 года самой высокооплачиваемой сферой в Санкт-Петербурге оказалось строительство со средней зарплатой почти 62 000 рублей в месяц. На втором месте – автомобильный бизнес, где средняя зарплата по городу составляет около 61 700 рублей. Замыкает тройку лидеров сфера транспорта и логистики со средней зарплатой около 57 600 рублей в месяц. Среди наименее оплачиваемых групп массовых профессий: «образование, наука» (в среднем 32 000 рублей в месяц), «госслужба, НКО» (около 32 300 рублей) и «ЖКХ, эксплуатация» — в этой сфере в ушедшем году работодатели предлагали соискателям в среднем почти 36 000 рублей в месяц.

Самые востребованные профессии в городе В Санкт-Петербурге в 2019 году самыми востребованными среди российских работодателей были профессии в пяти сферах: производство, сырьё, с/х; строительство; продажи; транспорт, логистика и туризм, рестораны. На вакансии в этих пяти группах пришлось 66,3% всех объявлений в категории за прошлый год. При этом наибольший рост активности работодателей зафиксирован в категории «производство, сырьё, с/х», в то время как доля группы «продажи», наоборот, снизилась больше всего. Соискатели же больше всего интересовались вакансиями пяти групп профессий: строительство; транспорт, логистика; производство, сырьё, с/х; без опыта, студенты и туризм, рестораны. На эти группы пришлось 69,5% всех запросов контактов в категории за прошлый год. Доля спроса на вакансии в категории «туризм, рестораны» выросла, а в категории «строительство» — упала.

Зарплаты в Санкт-Петербурге и крупнейших городах

Москва и Санкт-Петербург лидируют по уровню зарплат в стране. Жители столицы в среднем получают 57 500 рублей в месяц, а петербуржцы – 47 900 рублей. При этом Москва также лидирует среди рассматриваемых крупнейших городов по росту зарплат – за год они стали больше на 12,1%. В 2018 году средняя московская зарплата превышала среднероссийскую в 1,4 раза, в 2019 году уже в 1,5 раза. За пределами двух столиц самые высокие зарплаты на Урале, в Сибири и на юге страны. В Екатеринбурге средний уровень дохода составляет 39 500 рублей, в Новосибирске – 38 000 рублей, в Краснодаре – 37 900 рублей. Самые низкие зарплаты по итогам года были зафиксированы в Поволжье: работодатели Волгограда предлагают в основном 30 000 рублей, что почти вдвое ниже средней зарплаты в столице, а в Тольятти и Ульяновске уровень финансовых вознаграждений незначительно превышает эту сумму.

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