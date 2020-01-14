Застройку Речного яхт-клуба на Петровском острове могут запретить

В Петербурге могут запретить застройку одного из самых перспективных участков в центре города — территории Речного яхт-клуба на Петровском острове. Инициативу предстоит рассмотреть городскому парламенту.

С предложением, по данным «Фонтанки», выступил председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. От застройки участок могут оградить, придав ему статус зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

Статус ЗНОП запрещает любое капитальное строительство на территории, а значит ставит под угрозу анонсированный ранее проект частичного редевелопмента. В июне 2019 года архитектурное бюро ООО «Проектная культура» представило концепцию реконструкции яхт-клуба на Петровской косе.

По планам часть территории Петровской косы останется за яхт-клубом, а другая перейдет комитету по спорту. На участках хотят разместить различную инфраструктуры для развития водных видов спорта.