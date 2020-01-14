В Петербурге обокравший пенсионерок мужчина получил три года

Суд в Петербурге вынес приговор по делу о хищении денежных средств у пенсионерок. Жертвами вора стали две женщины 80 лет.

Решением суда Илья Васильев приговорен к трем годам в колонии общего режима. Его признали виновным в краже с незаконным проникновением в жилище, сообщает прокуратура Петербурга.

Суд установил, что Васильев в июле 2018 года и в мае 2019 года под надуманными предлогами попал в квартиры пенсионерок. Одной из женщин он сообщил о протечке унитаза, второй — о замене счетчиков.

Общий размер похищенного составил более 230 тыс. рублей. Свою вину подсудимый признал частично.

Приговор в законную силу пока не вступил. Обвинение поддержала прокуратура Московского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерском районе Ленобласти у пенсионерки похитили копию картины Пьера Огюста Ренуара «Портрет актрисы».