В Иране арестованы подозреваемые по делу о крушении украинского Boeing

В Иране арестовали несколько человек в связи крушением украинского самолета в Тегеране.

Об этом заявил официальный представитель судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили, сообщает Reuters.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ответственность за катастрофу не может нести один человек. Он отметил, что все, кто причастен к трагедии, будут наказаны и назвал произошедшее «непростительной ошибкой».

Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. На борту самолета находились 176 человек. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский самолет был сбит случайно. В заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана сообщили, что самолет был сбит из-за того, что пролетал рядом с важным военным объектом. В официальном заявлении говорится, что это произошло в «условиях повышенной боевой готовности». Повышенная боевая готовность была связана с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

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