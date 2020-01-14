Врача подозревают в избиении пенсионера в машине скорой помощи в Петербурге

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, которые привели к обвинению врача скорой помощи в избиении 76-летнего пенсионера.

В полицию обратилась дочь потерпевшего и рассказала о том, что врач избил ее отца в машине скорой помощи, сообщили редакции gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУВД СПб.

Инцидент произошел 9 января. Пенсионер вызвал неотложку из-за плохого самочувствия.

По предварительной информации, конфликт между пожилым человеком и медиком произошел из-за отказа ехать в определенную больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга задержали 54-летнего безработного мужчину. Его подозревают в избиении матери-пенсионерки в квартире на улице Маршала Захарова.