Врача подозревают в избиении пенсионера в машине скорой помощи в Петербурге

Врача подозревают в избиении пенсионера в машине скорой помощи в Петербурге
Инцидент произошел 9 января. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, которые привели к обвинению врача скорой помощи в избиении 76-летнего пенсионера.

В полицию обратилась дочь потерпевшего и рассказала о том, что врач избил ее отца в машине скорой помощи, сообщили редакции gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУВД СПб.

Инцидент произошел 9 января. Пенсионер вызвал неотложку из-за плохого самочувствия.

По предварительной информации, конфликт между пожилым человеком и медиком произошел из-за отказа ехать в определенную больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга задержали 54-летнего безработного мужчину. Его подозревают в избиении матери-пенсионерки в квартире на улице Маршала Захарова.

врачи избиение пенсионер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врача подозревают в избиении пенсионера в машине скорой помощи в Петербурге
В России предложили отменить плановые проверки мигрантов
В России выросли цены на сигареты
Opel планирует снизить цены на автомобили в России
В Ленобласти отца осудили за рассылку порнографии с 11-летней дочерью
В Иране арестованы подозреваемые по делу о крушении украинского Boeing
Площадь Фаберже затянуло дымом из-за горящей «Газели»
В Петербурге обокравший пенсионерок мужчина получил три года