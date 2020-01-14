Смольный подсчитал количество геев в Петербурге

Комитет по здравоохранению Петербурга заявил, что в городе проживает 10,5 тыс. мужчин, практикующих однополый секс. Данные привел глава комитета Дмитрий Лисовец в ходе заседания малого правительства.

«Оценочное число потребителей психо-активных веществ в нашем городе составляет 25 тысяч человек и мужчин, практикующих однополый секс, 10,5 тысяч человек», — сказал Лисовец, выступая с докладом о профилактике распространения ВИЧ-инфекций в городе.

Как пояснили в комитете по здравоохранению, при подсчете они пользовались методикой Минздрава. Специалисты считают медианное значение, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В комитете добавили, что рассчитывать количество мужчин, занимающихся однополым сексом в Петербурге, начали в 2017 году. Прежде таких требований не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отказал в проведении ЛГБТ-митингов в Петербурге.