Театр «Мимигранты» нарушил антикоррупционное законодательство

Театр &#171;Мимигранты&#187; нарушил антикоррупционное законодательство
Театр оштрафован по решению мирового судьи. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге руководителя СПб ГБУК «Клоун-Мим-Театр «Мимигранты» оштрафовали на 20 тыс. рублей. Причиной этого стало нарушение антикоррупционного законодательства.

Театр допустил нарушение при приеме на работу одного из сотрудников. Ранее он работал судебным приставом, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По закону «О противодействии коррупции» работодатель при найме экс-госслужашего обязан в течение десяти дней сообщить о заключение трудового доовора по последнему месту его службы. Требования эти соблюдены не были.

Нарушения выявила прокуратура Адмиралтейского района. Руководителю театра было внесено представление об устранении нарушение. Решением мирового суда его обязали выплатить штраф 20 тыс. рублей. Сумма выплачена в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компанию ООО «АРГО» оштрафовали за нарушения при приеме на работу бывшего налогового инспектора.

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