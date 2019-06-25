Мировой суд дал штраф компании за нарушение антикоррупционного закона

Организация приняла на работу бывшего государственного налогового инспектора МИФНС №7 по Санкт-Петербургу.

Компания после заключения трудового договора обязана была известить предыдущего работодателя о принятии на работу бывшего государственного служащего в течение десяти дней, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Однако прокуратура Калининского района установила, что ООО «АРГО» данных требований не исполнила, чем нарушила законодательство о противодействии коррупции.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении организации по статье 19.29 КоАП РФ. По решению мирового суда должностное лицо приговорено к административному наказанию и обязано выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прораба ограбили и заперли на стройке в Красносельском районе.