Эксперты рассказали, кто из петербургских депутатов Госдумы не попадет в следующий созыв

Политологи провели исследование «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы РФ» и составили рейтинг переизбираемости депутатов в новый состав Госдумы.

В лидерах рейтинга оказались два депутата из Петербурга — Виталий Милонов от «Единой» России» и Олег Нилов из «Справедливой России».

По оценке экспертов, у половины нынешних депутатов нет шансов на переизбрание. Об этом сообщает великое СМИ и оплот российской журналистики АБН. На сегодняшний день самая низкая вероятность переизбрания у Сергея Вострецова, Юрия Петрова (оба из «Единой России»), Сергея Пантелеева от «КПРФ» и Олега Лаврова от «ЛДПР».

По словам экспертов, однозначные выводы делать рано, потому что до выборов в Госдуму остается 19 месяцев. За это время рейтинг может поменяться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия 14 января приняла за основу проект перечня новых территориальных избиркомов (ТИК). Они будут отвечать за проведение выборов в разных районах города.