Новые избиркомы могут провести довыборы в Заксобрание Петербурга

Новые избиркомы могут провести довыборы в Заксобрание Петербурга
В Петербурге хотят организовать новые ТИКи. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 14 января приняла за основу проект перечня новых территориальных избиркомов (ТИК). Они будут отвечать за проведение выборов в разных районах города.

Согласно проекту, число избиркомов будет увеличено до 64 — более чем в два раза. Сейчас в Петербурге существует 30 ТИКов. Организовать новые избиркомы было решено после скандальный муниципальных выборов 2019 года. Кампания сопровождалась судебными разбирательствами и сообщениями о нарушениях.

Для того, чтобы проект был принят в целом, его должен одобрить Центризбирком.

Не исключено, что новые избиркомы займутся проведением довыборов в Законодательное собрание Петербурга в 21 округе, сообщает znak.com. Место оказалось вакантным после смерти депутата Павла Зеленкова в июне 2019 года. Пройти они по закону должны не позднее середины июня.

Ранее Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов предложил пересмотреть кадровый состав избирательных комиссий.

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