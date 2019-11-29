Омбудсмен по правам человека выступил против упразднения ИКМО в Петербурге

Омбудсмен по правам человека выступил против упразднения ИКМО в Петербурге
Александр Шишлов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге обсудили реформирование избирательной системы из-за проблем муниципальных выборов. Одним из предложений было упразднить ИКМО.

Совещание прошло под руководством главы Городской избирательной комиссии Виктора Миненко. Участие в нем приняли Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов и член общественной организации «Наблюдатели Петербурга» Мария Чебыкина.

Представители ГИК выступили за передачу полномочий ИКМО территориальным избирательным комиссиям (ТИК). Однако, как считает уполномоченный, упразднение ИКМО не поможет в борьбе с нарушениями.

«Александр Владимирович [Шишлов — прим.ред.] уверен, что проблема заключается не в конкретной подчиняемости комиссий, а в людях, которые в комиссиях работают и из года в год нарушают законодательство о выборах. Это фиксируется как наблюдателями в реестре, так и Горизбиркомом. Тем не менее, эти люди остаются на своих местах или переходят на работу в другие избирательные комиссии», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе уполномоченного.

Шишлов выступил за то, чтобы пересмотреть кадровый состав избирательных комиссий. Перед тем, как рекомендовать к назначению новых председателей и членов, учитывать информацию из реестра «Наблюдателей Петербурга». С этой позицией согласился глава ГИК Виктор Миненко.

Омбудсмен также добавил, что необходимо разорвать «тесные связи» избирательных комиссий с администрациями районов и муниципальными образованиями. Без этого ситуация не изменится, считает Шишлов.

Совещание было проведено по поручению ЦИК. Центризбирком предложил ГИК проанализировать доклады Шишлова и «Избирателей Петербурга» о нарушениях на муниципальных выборах и организовать совместную встречу.

«Главная задача была в том, чтобы обсудить вместе те нарушения, которые были зафиксированы уполномоченным и наблюдателями, но этого не произошло. Председатель Горизбиркома выразил готовность это обсуждать, но никакой конкретики озвучено не было», — отметили в пресс-службе омбудсмена.

На совещании было предложено сразу перейти к обсуждению ИКМО. Напомним, что Горизбиркому было поручено рассмотреть информацию о нарушения и доложить о результатах не позднее 10 декабря.

Итоги совместной работы обсудят на заседании ЦИК в Москве 18 декабря. Участие в нем примут уполномоченный по правам человека Александр Шишлов и представители «Наблюдателей Петербурга».

Виктор Миненко также пообещал проведение новых встреч в этом же составе.

Напомним, ЦИК признал работу петербургского избиркома на выборах 8 сентября неудовлетворительной. Глава Центризбиркома Элла Памфилова обвинила ГИК в плохой проработке кадрового состава избирательного комитета и в безнаказанности членов комиссии. Это привело к нарушениям на муниципальных выборов, считают в ЦИК.

Муниципальные выборы в Петербурге сопровождались судебными разбирательствами, жалобами на нарушение и скандалами. В итоге результаты голосования были объявлены спустя целых 16 дней.

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