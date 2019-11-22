Суд в Петербурге отменил итоги выборов на участке в МО №7

Суд Василеостровского района частично удовлетворил требование члена партии «Яблоко», отменив итоги выборов на УИК №114.

По итогам судебного процесса, в состав депутатов муниципального округа №7 внесут изменения. В частности, его список пополнит Иван Стариков, добившийся пересмотренная результатов голосования. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».

По мнению муниципала, на избирательном участке был произведен незаконный пересчет голосов, обусловленный потерей протокола. При этом процедура производилась без участия наблюдателей и кандидатов, а после оказалось, что результаты голосования значительно изменились.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в судебном порядке были отменены итоги выборов на участке №1393 в муниципальном округе «Новоизмайловское».