Представители «Единой России» требуют пересчета голосов

По просьбам членов "Единой России" на многих участках провели пересчет голосов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

По просьбам членов "Единой России" на многих участках провели пересчет голосов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Независимым кандидатам «единороссы» пытаются не уступить места в муниципалитете. Пересчет предлагается ввести даже на участках, где результаты уже зафиксированы.

В отличие от представителей партий «Справедливая Россия» и «Яблоко», просьбы «единороссов» удовлетворили и осуществили пересчет голосов, на некоторых участках — уже в третий раз.

Так, в муниципалитете №21 подавляющее большинство заняли кандидаты от «Справедливой России». Однако после пересчета голосов, некоторые представители партии, например, защитница Муринского парка Марианна Бакан, лишились мандатов. Причем, по информации Фонтанки.Ру, узнали о пересчете совершенно случайно.

Подобные ситуации, с невозможностью проследить за пересчетом, закрытыми дверьми, устрашающего вида наблюдателями, резким ростом голосов после пересчете происходили на многих других участках Петербурга.

Так, например, ранее GazetaSPb сообщала о выборах в муниципальный округ «Московские ворота», которые дилились 30 часов.