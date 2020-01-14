В Мурино каршеринговый Renault утонул в огромной луже

Каршеринг в луже в Мурино. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Каршеринг в луже в Мурино. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Мурино каршеринговый Renault утонул в луже.

По словам свидетелей произошедшего, у автомобиля под воду ушло целое колесо. Инцидент произошел вечером 14 января в Мурино на Воронцовском бульваре.

«В Мурино на Воронцовском бульваре каршеринговый Каптюр пошел ко дну», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети, комментируя этот инцидент, удивились, в каком состоянии находятся дороги в Мурино.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.