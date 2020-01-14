На тихом перекрестке Серебристого и Аэродромной столкнулись две легковушки

На тихом перекрестке Серебристого и Аэродромной столкнулись две легковушки
Сейчас участники ДТП ждут приезда служб. vk.com/spb_today

Вечером 14 января в Приморском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении Серебристого бульвара и Аэродромной улицы. По их словам, автомобиль, который ехал по Аэродромной, не уступил дорогу другой машине. В результате произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Сейчас участники ДТП ждут приезда служб.

«Там же тишина и покой всегда… это еще постараться надо», — пишут пользователи Сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января.

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На тихом перекрестке Серебристого и Аэродромной столкнулись две легковушки
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