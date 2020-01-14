Вандалы повредили колпинскую скульптуру «Дети войны»

Вандалы повредили колпинскую скульптуру &#171;Дети войны&#187;
Скульптура. Фото: vk.com/public87193871

Неизвестные повредили скульптуру под названием «Дети войны», находящуюся в Колпино. Одна из фигур сильно повреждена.

Обо всем стало известно 14 января. Акт вандализма был совершен во дворе Дворца творчества детей и молодежи, где и расположена композиция. От рук неизвестных больше всего пострадала фигура девочки, которая держит в руках снаряд. Они попытались оторвать ее от постамента, однако им удалось только сильно повредить скульптуру — в нижней части фигуры появились глубокие трещины.

У одной из фигур появились глубокие трещины. Фото: vk.com/public87193871

Как сообщили в группе муниципального совета и местной администрации МО «Город Колпино», досталось и фигуре в виде мальчика: хулиганы повредили штангенциркуль, который он держал в руках.

«Гадко, когда уничтожают деревья. И стыдно, когда в городе воинской славы, в сотне метров от Вечного огня, уродуют памятник Детям войны», — написали в сообществе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об установке памятника «Детям воны». Он был представлен жителям в День города.

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