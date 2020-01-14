Спасатели потушили частный дом в деревне Малое карлино

В Ломоносовском районе Ленобласти пожарные тушили частный дом. Пламя распространилось на 36 «квадратах».

Все произошло сегодня, 14 января, в деревне Малое карлино. Сигнал о происшествии поступил дежурному в 21:18. К месту происшествия выехали восемь спасателей на двух спецтранспортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, дом полыхал больше часа. Пламя удалось ликвидировать к 22:31.

Причины возгорания пока неизвестны.

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