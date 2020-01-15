За 2019 год в Петербурге открыли всего один торговый центр

В Северной столице все реже открываются новые торговые центры. Эксперты считают, что это связано с высокой конкуренцией и низким потребительским спросом.

Согласно информации компании JLL, в минувшем году в Петербурге ввели в эксплуатацию всего один торговый центр. Годом ранее в городе также открыли только один ТЦ. Оба торговых центра — аутлеты.

В 2019 году единственным объектом на рынке торговой недвижимости стала первая очередь аутлета Fashion House, расположенном на Таллинском шоссе.

По словам замруководителя петербургского отдела исследований компании JLL Наталии Киреевой, по итогам прошедшего года в городских ТЦ свободно 3,6% площадей. Больше всего свободных площадей на севере Петербурга.

Эксперты объяснили это высокой конкуренцией и максимальной насыщенностью рынка в этой части города. На это также повлиял низкий спрос потребителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о перспективах рынка недвижимости Петербурга на 2020 год.